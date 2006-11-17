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Права ребенка под контролем государства

17 ноября 2006 11:40
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Национальная комиссия по правам ребенка будет ежегодно информировать Президента Беларуси о ходе реализации госпрограмм поддержки детей и семьи. Соответствующий указ подписал глава государства. Комиссия вправе запрашивать у государственных органов и иных организаций информацию по реализации и обеспечению защиты прав и законных интересов детей. Комиссия также может принимать участие в работе госорганов при рассмотрении вопросов реализации прав детей, вести прием несовершеннолетних, их законных представителей, вносить предложения по совершенствованию законодательства в данной сфере. Решения комиссии обязательны для исполнения республиканскими, местными исполнительными и распорядительными органами.
# общество

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