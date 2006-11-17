Картошка, капуста, морковка, свекла: Подходи! Покупай!

18 ноября в столице пройдут последние в этом сезоне сельскохозяйственные ярмарки. Самая главная - у Дворца спорта на проспекте Победителей. Напомним, торговля витаминной продукцией началась с 30 сентября. За это время минчане приобрели около 6 тысяч тонн картофеля и более 2,5 тысяч тонн капусты, свеклы, моркови, лука и яблок.

Во время осенних ярмарок цены на продукцию были установлены ниже рыночных. Для удобства минчан была обеспечена платная доставка плодоовощной продукции. Ветеранам Великой Отечественной войны и инвалидам такая помощь оказывалась бесплатно.