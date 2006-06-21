Пожарный извещатель - не способ заработать деньги

В Минске завершена работа по установке автономных пожарных извещателей в квартирах малообеспеченных граждан. Кампания была начата в 2002 году. За это время в квартирах ветеранов, престарелых людей, многодетных семей и инвалидов всех групп установлено 80 тыс. извещателей.

По данным МЧС, за пять месяцев нынешнего года в таких квартирах сработало 34 пожарных извещателя, в результате чего спасены от пожаров 27 человек. За весь прошлый год было зафиксировано 130 сигналов извещателей, спасены 158 человек.

Всего к настоящему времени в жилом фонде Минска установлено 250 тыс. автономных пожарных извещателей. Приобрести их можно в розничной сети города по цене Br10 тыс. Для установки извещателей необходимо обратиться в ЖЭС, работники которого свяжутся с городским управлением по чрезвычайным ситуациям. Устанавливаются такие приборы бесплатно.

В то же время некоторые счастливые обладатели автономных пожарных извещателей развернули свою <кампанию> - они снимают и: продают эти приборы! Результаты такой <предпринимательской> деятельности оказываются весьма плачевными. Так, в огне погиб 64-летний пенсионер. Когда спасатели осматривали его квартиру, то не обнаружили в доме извещателя, хотя в учетных списках он числился. Оказалось, что аппарат был попросту продан.