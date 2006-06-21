В маршруты городского транспорта внесены изменения

В связи с проведением мероприятий в рамках Межгосударственного совета Евразийского экономического сообщества с 21 до 24 июня по проспектам Независимости, Победителей и Машерова, а также по улицам Ленина, Захарова, Киселева и Сторожевской будет ограничено движение транспорта.Для улучшения транспортного обслуживания населения "Минсктранс" внес изменения в маршрутную сеть коммунального пассажирского транспорта. Так, с 21 июня троллейбусный маршрут № 1, следующий из "Зеленого Луга-7" сокращается до автовокзала "Московский". Троллейбусный маршрут №2, идущий с диспетчерской станции "Калиновского", продлевается до площади Запорожской. Троллейбус №37 будет двигаться в сторону площади Мясникова по улицам Толбухина, Чорного и Сурганова без выезда на проспект Независимости. Троллейбусный маршрут №54, следующий из Масюковщины, продлевается до площади Запорожской. Троллейбус №55 в прямом и обратном направлениях будет идти по улице Чорного до Толбухина без выезда на проспект Независимости. Для компенсации снятого троллейбусного движения автобусный маршрут №100 продлевается до автовокзала "Московский".