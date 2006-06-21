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Тише едешь - дальше будешь

21 июня 2006 13:47
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Преимущества бесшумных трамвайных путей первыми ощутят жильцы домов на улице Якуба Коласа. Новинку планируют внедрить на участке между улицами Сурганова и Белинского в следующем году. Суть бесшумных трамваев в том, что в их ходовой части есть специальное шумоподавляющее устройство. Но в большей степени бесшумность движения зависит от конструкции колеи. Главное, чтобы в ней было поменьше стыков - источника повышенного шума. Ориентировочная стоимость одного километра таких путей - более миллиарда рублей. Однако проектировщики бесшумной линии гарантируют срок службы 30 лет.
# общество

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