Злоупотребление спиртным среди подростков остается серьезной проблемой

Республиканская прокуратура завершила проверку инспекций по делам несовершеннолетних и наркологических служб по предотвращению пьянства среди подростков. К их работе у прокуроров немало претензий. По-прежнему эти ведомства работают не на результат, а на цифры в отчетности. В 2005 году за нарушение антиалкогольного законодательства к административной ответственности привлекли 22 тысячи подростков, это на 21% меньше чем в 2004 году. Однако распространение пьянства среди несовершеннолетних по-прежнему остается серьезной проблемой. Каждое четвертое правонарушение совершается подростками в нетрезвом виде. Задержанных за появление в общественном месте в нетрезвом виде зачастую отпускают. Таким образом, нарушается один из важнейших принципов правоохранительной системы - о неотвратимости наказания. Тем более, что денежный штраф также является одним из способов профилактики пьянства среди несовершеннолетних.