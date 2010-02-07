Пострадавшим от взрыва газа в Минске сделают ремонт за счет городского бюджета

Напомним, бытовой газ взорвался вчера в одной из пятиэтажек Фрунзенского района Минска.

Более подробно о взрыве бытового об этом происшествии читайте ЗДЕСЬ.

По словам соседей, хозяин квартиры, где и произошел взрыв, употреблял наркотики. По предварительной версии следствия, он перерезал шланг газовой плиты.

В подъезде полностью выбило окна и несколько дверей, обрушились некоторые межкомнатные перекрытия. Несущие конструкции не повреждены.

В момент ЧП почти все жильцы были дома. Чудом никто не пострадал. Хозяин квартиры сейчас в больнице. Коммунальные службы начали работу по устранению последствий ударной волны буквально сразу после ЧП. Они всю ночь стеклили окна и убирали мусор. Завтра в поврежденных квартирах начнется ремонт.

Игорь Головейко, директор ЖЭС № 60:

— Уже завтра мы начнем восстанавливать перегородки, все окна будут заменены на новые, произведено утепление. Все эти мероприятия будут проводиться за счет средств городского бюджета.

Взрыв газа — не первое ЧП, виновником которого стал этот молодой человек. Как рассказали соседи, в прошлом году он устроил пожар.

Исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько подчеркнул, что необходимо усилить меры воздействия на таких жильцов. Завтра Мингорисполком намерен внести соответствующие предложение в правительство.