Минчане добровольно помогают дворникам в борьбе со снегом

Обильные осадки добавили работы коммунальщикам.

И если городские дороги уже расчищены, то дворовые территории стали настоящей полосой препятствий для автолюбителей. Многие из них взяли в руки лопаты вынуждено. Ведь согласно правилам содержания жилфонда Минска, автовладелец обязан убирать снег в радиусе метра вокруг своей машины. В противном случае хозяину застрявшей в сугробе машины может грозить штраф от 140 до 850 тысяч рублей.

Впрочем, некоторые жители многоэтажек взялись за расчистку снега абсолютно добровольно.

Олег Воробьев, водитель:

— Каждому здоровому сильному мужчине несложно взять на полчасика лопату и почистить снег вокруг своей же машины.

Тамара Цариковская, начальник отдела по обслуживанию и санитарному содержанию жилфонда ЖРЭУ Первомайского района:

— Конечно, в этом году ситуация со снегом сложная. Уже и складывать его некуда, поэтому такие сугробы получаются.