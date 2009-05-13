Подведены итоги проверки боеготовности сил ПВО Беларуси

Основные выводы – необходимо обновить вооружение и военную технику, а также системы разведки и контроля на предельно малых высотах.

Это подтвердила проведенная в апреле по поручению Президента проверка боевой готовности дежурных сил противовоздушной обороны страны. Совет безопасности подвел её итоги. С результатами уже ознакомился глава государства. Напомним, месяц назад по тревоге были подняты более двадцати частей и соединений по всей Беларуси. На боевые позиции вышли дежурные подразделения. Основная цель – убедиться в умении командования управлять личным составом – выполнена.

– К чести главнокомандующего видом вооруженных сил, всего личного состава – мы оцениваем, что они справились с поставленной задачей. Об этом говорят объективные цифры. Можно привести ну одну, наверное, самую главную. Из всех контрольных целей только одна не была условно уничтожена. Все остальные условно поражены, – госсекретарь совета безопасности Республики Беларусь Юрий ЖАДОБИН.