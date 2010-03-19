После веселой ночи новый ухажер украл у девушки золотую цепочку

Две девушки весело отдыхали в одном из ночных дискоклубов столицы, там же познакомились с двумя симпатичными парнями. Закончив времяпрепровождения в ночном заведении, ребята предложили продолжить праздник и пригласили девушек к своему знакомому.

В компании было весело, нехватки в спиртном не наблюдалось. Домой девушки засобирались только утром. Проводить их вызвался один из новых ухажеров. Однако, выйдя из квартиры, парень повел себя совсем не по-джентельменски. Резким движением руки молодой человек сорвал у одной из девушек золотую цепочку с крестиком и бросился вниз по лестнице. Выбежав из подъезда, сел в стоявший неподалеку автомобиль и уехал.

На раскрытие данного преступления и задержание подозреваемого сотрудникам уголовного розыска Заводского РУВД понадобилось менее недели. Злоумышленником оказался ранее судимый за имущественные преступления 22-летний житель Дзержинского района Минской области. Как пояснил подозреваемый, цепочку в тот же день он продал незнакомой женщине на улице Козлова за 120 тысяч белорусских рублей. Деньги потратил сразу же.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь (грабеж), сообщает официальный сайт ГУВД Мингорисполкома. Злоумышленник может лишиться свободы на срок до 6 лет.