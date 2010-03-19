Третью за месяц попытку нарушить госграницу предотвратили Гродненские пограничники

И снова в списках незаконных мигрантов граждане России чеченской национальности. Трое мужчин и две женщины были обнаружены близ деревни Привалка, недалеко от белорусско-литовской границы.

Там же был задержан и гражданин Шри-Ланки. По предварительной информации, он присоединился к чеченским нелегалам на территории Беларуси. Из Гродно к границе нарушители добирались на микроавтобусе, затем в лесу рассредоточились на мелкие группы.

Сергей Шумейко, начальник пресс-службы Гродненской пограничной группы:

– В настоящий момент правонарушители находятся в изоляторе временного содержания гродненской пограничной группы. Проводится разбирательство. В соответствии с санкцией статьи административного кодекса предусмотрен штраф до 50 базовых величин с депортацией, либо без. Но в данном случае, я думаю, это будет депортация.