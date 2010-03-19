В Японии построят «Гигахаус» - дом будущего

Дом будущего будет оснащен по последнему слову техники в области телекоммуникаций. Проект нацелен на прорыв в слиянии Интернета и телевидения.

«Гигахаус» будут возводить пять ведущих японских компаний при финансовой поддержке правительства, передает радио «Маяк».

Новый оптический кабель на пластиковом волокне, который будет создан в рамках этой программы, сможет пропускать до 40 гигабит данных в секунду. Это примерно в 40 раз больше, чем способны самые лучшие современные аналоги.

Созданная на этой основе сеть объединит широкоэкранные 3D телевизоры, расположенные в каждой комнате дома и соединит их с Интернетом. В результате пользователь сможет смотреть кинофильмы он-лайн в высочайшем качестве или скачивать их за считанные секунды.

Общение по видеотелефону через Интернет с помощью новой телекоммуникационной системы также станет более удобным и имитирующим эффект присутствия.