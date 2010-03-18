После работ ЖЭСа в квартире случился потоп

Зазвенит первая капель — и в одной из минских квартир вновь потекут ручьи.

Для жильцов потоп не станет стихией, ведь заливает их уже далеко не в первый раз. Хозяин предусмотрел все: замазал щели, заменил рамы. Но он уверен, что текут именно гнилые оконные заполнения квартиры, находящейся выше. Однако ее не заливает, а поэтому и не ремонтируют.

Николай Васильевич — сам работник ЖЭСа с большим стажем, поэтому знает, куда обращаться. Но переписка затянулась уже на пять лет.

Николай Васильевич:

Я обращался в ЖЭС, потом в ЖРЭО, исполком, дважды обращался в главное управление ЖКХ. В последний раз я обращался 14 октября2009 года лично к Реентовичу. Ответ получил такой: «Всё сделано!». Когда я зашел в квартиру, чуть не упал в обморок: у меня всё текло. Я тут же пригласил директора ЖЭСа, однако он отказался идти. Он прислал мастера. Когда он пришел вместе с начальником производственного отдела, они просто руками развели. Оказалось, что все производимые работы просто не нужны были.

Владимир Реентович прокомментировал данную проблему минчанина.

Владимир Реентович: Кровлю этой квартиры ремонтировали подрядные организации, которые имеют лицензию и несут ответственность за свою работу. Если они выполнили работу некачественно, что подтверждает герой сюжета, по гарантийным обязательствам подрядная организация обязана снова сделать ремонт, но уже за свои средства. Косметический ремонт будет делать жилищная служба.

Екатерина Забенько: Кому этот человек может предъявить свои претензии: ЖЭСу или строительной организации?

Владимир Реентович: В ЖЭС. Если мастер зафиксировал в квартире факт залития, будут приняты меры согласно нашему регламенту.

Владимир Реентович рассказал в своем интервью в программе «Большой город» о том, куда обращаться, если в жилом доме протекает крыша.