На Тайване обещают миллион тому, кто заставит женщин рожать

Власти Тайваня ищут рекламный удачный слоган, с помощью которого смогут увеличить рождаемость на острове.

Министерство внутренних дел объявило для этого конкурс с призовым фондом в один миллион тайваньских долларов (около 31 тысячи долларов США). «Мы ищем креативный слоган, который будет понятен всем и позволит утвердить в обществе привлекательный образ семьи с детьми», — говорится в сообщении МВД. Пропагандистский лозунг станет одним из инструментов новой демографической политики на острове, направленной на увеличение численности населения.

Рождаемость на Тайване — одна из самых низких в мире. В среднем на одну жительницу острова приходится лишь один ребенок, а на каждую тысячу человек лишь 8,29 родившихся в год детей, сообщает MIGnews.com.