Мингорисполком: Благоустройство дворов — задача отчасти и самих жителей

В гостях у программы «Большой город» генеральный директор Государственного производственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Владимир Реентович.

Екатерина Забенько: Поговорим о благоустройстве дворов и детских площадок.

Владимир Петрович, в сюжете мы увидели, насколько отличаются дворы и детские площадки даже в одном районе Минска. Почему так получается, что в столице и мусор убирают по-разному, и дети играют в разных песочницах?

Владимир Реентович: Это связано и с работой жилищных служб, и с отношением жителей города к своим дворам. Крупногабаритный мусор, согласно правилам содержания жилого фонда Минска, вывозится на платной основе. Стоимость вывоза довольно незначительная. Так, например, холодильник мы утилизируем за 0,2 базовой величины. Минчане же, вместо того чтобы дать заявку на вывоз крупногабаритного мусора, выносят его на ближайшую контейнерную площадку.

В летний период крупногабаритный мусор вывозится не реже одного раза в неделю, в зимний — чуть реже (так как техника занята, в основном, на уборке снега), согласно графику вывоза крупногабаритного мусора. Эта работа должна быть организована в ЖЭСах таким образом, чтобы отмеченные недостатки фиксировались в рабочих документах, журнале заявок и периодически устранялись.

А вообще, будет разумно, если граждане будут сами следить за чистотой своих дворов.

Екатерина Забенько: Недавно в ЖЭСах появился телефон доверия, на который люди могут позвонить и рассказать о своих проблемах…

Владимир Реентович: Действительно, на телефон прямой линии диспетчерской службы может позвонить любой желающий и рассказать о своей жилищной проблеме.

С 2009 года организована система звукозаписи заявок. Мы отслеживаем ее выполнение. Аварийные заявки устраняются в течение нескольких часов, а текущие (например, если течет кровля) — до трех суток. Ремонт, требующий больших объемов работ, — ремонт стыков, кровли, утепление стеновых панелей — более долгосрочный, его выполнение формируется по квартальному плану.

Конечно, мы стремимся к тому, чтобы максимально сократить время выполнения заявок — как аварийных, так и длительных.