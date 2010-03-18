Строители ликвидировали детскую площадку, построенную за деньги жильцов

Возмущенные жители улицы Каховской сообщили на телефон горячей линии СТВ сначала о том, что строители убирают новую детскую площадку, а затем о том, что ставят высокие строительные заборы прямо перед их окнами.

На момент приезда съемочной группы телеканала СТВ возле дома № 37 собралось немало желающих высказать свое недовольство.

Жители ул. Каховской:

За год сделали площадку на наши деньги — деньги жильцов. Ровно год попользовались ею. А сейчас строители просто ликвидировали ее.

Я очень признательна «Столичному телевидению» за то, что единственными обратили внимание на наши жалобы. Хотя бы это. Было приятно просто по-человечески. Я уже не живу в этом районе, но здесь живет моя дочь. Мне очень обидно, что за столько лет здесь не улучшились условия. Получается, что их еще и ухудшают.

Мы хотим знать, как жить дальше. Почему нас лишают света, комфорта, площадки, воздуха. Чиновники прикрываются, что это для нашего же блага.

Владимир Реентович прокомментировал данную проблему.

Екатерина Забенько: Владимир Петрович, к вашему ли ведомству относится этот вопрос? Куда обращаться недовольным людям?

Владимир Реентович: По существу, этот вопрос должен адресоваться не нашему ведомству. Мы занимаемся вопросами эксплуатации жилого фонда. Если же дом строится, то мы пока не занимаемся решением проблем, связанных с ним.

В первую очередь этим людям нужно обратиться в администрацию района, в отдел архитектуры, чтобы они объяснили порядок застройки данной площадки: в связи с чем он принято что там планируется строить, почему происходит снос детской площадки, планируется ли она в проекте застройки жилого дома.

Насколько мне известно, там будет строиться жилой дом с последующим обустройством детской площадки.

Строители должны обустроить для жителей уже существующих домов временный вариант площадки, чтобы они чувствовали себя комфортно.