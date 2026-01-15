Порядок проведения ЦТ и ЦЭ изменился в Беларуси

Важная информация для абитуриентов. В Беларуси изменился порядок проведения централизованных экзамена и тестирования, в том числе репетиционного. Новации касаются заполнения бланков и использования электронных устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Абитуриентам стоит быть внимательными при указании персональных данных. Особенно это касается тех, кто не впервые проходит такие испытания. Теперь граждане Беларуси при регистрации на ЦЭ и ЦТ, а также в бланке ответов вместо серии и номера паспорта должны указывать идентификационный номер.

Уточнены и требования к калькуляторам. Разрешение использовать конкретную модель будут давать члены организационной комиссии. Также в пунктах для прохождения испытаний обеспечат наличие таких устройств, если понадобится их замена.