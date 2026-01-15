Прямой эфир

Порядок проведения ЦТ и ЦЭ изменился в Беларуси

15 января 2026 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Важная информация для абитуриентов. В Беларуси изменился порядок проведения централизованных экзамена и тестирования, в том числе репетиционного. Новации касаются заполнения бланков и использования электронных устройств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок проведения ЦТ и ЦЭ изменился в Беларуси-2

Абитуриентам стоит быть внимательными при указании персональных данных. Особенно это касается тех, кто не впервые проходит такие испытания. Теперь граждане Беларуси при регистрации на ЦЭ и ЦТ, а также в бланке ответов вместо серии и номера паспорта должны указывать идентификационный номер. 

Уточнены и требования к калькуляторам. Разрешение использовать конкретную модель будут давать члены организационной комиссии. Также в пунктах для прохождения испытаний обеспечат наличие таких устройств, если понадобится их замена.

Порядок проведения ЦТ и ЦЭ изменился в Беларуси-4

Наталья Кранцевич, начальник отдела тестирования и профориентации молодежи Центра доуниверситетского образования Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:
Ужесточились требования, предъявляемые к калькуляторам, которые абитуриенты приносят с собой для прохождения тестирования по предметам физика и химия. Это должны быть непрограммируемые однострочные калькуляторы, которые выполняют простейшие действия и не имеют функции приема и передачи информации. И, естественно, слота для таких возможностей.

Сейчас в стране стартовал второй этап репетиционного тестирования. И уже доступны первые результаты с подробным анализом допущенных ошибок. Ознакомиться с этой информацией можно в личном кабинете.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси
15 января 2026 07:35

Молодёжная инициатива «Эстафета добра» продолжается в Беларуси

Книгу о героях городского подполья в годы Великой Отечественной презентовали в Минске
15 января 2026 07:06

Книгу о героях городского подполья в годы Великой Отечественной презентовали в Минске

Почти 290 тыс. квадратов жилья капитально отремонтировали в Минской области
15 января 2026 06:59

Почти 290 тыс. квадратов жилья капитально отремонтировали в Минской области