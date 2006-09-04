Теплое течение Эль Нидо разрушает коралловые рифы

Охрана мирового наследия - цель в высшей степени благородная. Это доказала и экспедиция испанских ученых к берегам Исла де Кокос.

Перед исследователями стояли непростые задачи: изучение подводного мира требует особого подхода и выдержки. Загадочные острова - приманка для охотников сокровищ. Только в качестве пиратов - исследователи, а богатство - не золото и драгоценности, а коралловые рифы.

Экспедиция ученых к берегам Коста Рика действительно напоминает волшебную сказку. Море, завораживающая флора и фауна - все это создает чарующую атмосферу. Только задача серьезная - изучить влияние океанских течений на коралловые формирования Тихого океана.

Ученый научно-исследовательского института Коста Рика Джордж Кортес отметил, что "в начале 1980-х, климатические условия мирового океана изменились. Теплое течение Эль Нидо можно сказать нагрело его. А это оказывает разрушительное действие на рифы. На планете уже фактически не осталось ни одного рифа, не поврежденного течением".

Однако Эль Нидо разрушает не только рифы. Коварное течение оказывает свое влияние и на окружающий подводный мир. Исла де Кокос славится не только самыми богатыми коралловыми формированиями, но и необычно большим количеством акул. Их поведение в последнее десятилетие также заметно изменилось.

"Для выявления последствий течения понадобится еще немало времени", - говорит биолог фонда Мар Вива Синди Фернандес. Ученые собираются взять под государственную защиту парк Исла де Кокос и открыть региональный проект, в рамках которого можно будет контролировать состояние всех коралловых рифов в восточной части тихого океана.

Исследователи будут работать в Исла де Кокос еще в течение месяца. Они возьмут на проверку образцы каждого формирования, а также воды возле коралла. Ученым предстоит изучить разнообразие грибков и бактерий, обитающих на рифе. Тогда появится возможность сделать окончательные выводы о последствиях разрушительного воздействия теплого течения.