В Минске побит температурный рекорд лета

Синоптики эти выходные называют самыми жаркими за все лето. Сегодня температура воздуха достигла отметки в +34 градуса, по юго-востоку воздух прогрелся до +36. Аномальная погода вернула моду на веер, поставила рекорды в продажах мороженого и кваса, а также спровоцировала настоящее нашествие комаров.

Эти выходные синоптики уже назвали аномальными. На юго-востоке температура преодолела отметку в 36 градусов. Это рекорд лета. Такая жара в Беларуси бывает лишь раз в тридцать лет.

Погодная аномалия спровоцировала природную. Из-за высокой влажности, комаров в городе стало почти в два раза больше. Насекомые атакуют подвалы и цокольные этажи старых домов. Такого нашествия, говорят санэпидемиологи, не было уже несколько лет. назрел вопрос о регулировании численности кровососущих. Ведь насекомое — прямой переносчик инфекций. В том числе, и малярии.

Петр Амвросьев, заместитель главного врача санитарно-эпидемиологической службы Минска:

Их просто не должно быть в жилых помещениях. Но они появляются там регулярно. Это связано с теми местами, где они могут размножаться. Если говорить применительно к жилому фонду, то это, конечно, подвалы. Причем, подвалы плохо оснащенные в инженерном отношении. Там где высокая влажность, протечка водопровода, канализации.

Рекордный градус в воздухе поставил рекорды на продажах мороженого и кваса. Торговые точки впервые поставили во всех двадцати пяти зонах отдыха Минска. В мэрии подсчитали: сейчас горожане каждый день съедают около 50 тонн ледяного десерта и выпивают 130 литров хлебного напитка. И это не предел. Ведь по сравнению с весной, летние продажи уже выросли в четыре раза. Пляжи в жару переполнены, как и палаты с пациентами-сердечниками.

Валерий Шевчук, заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь:

Если человек, который страдает серьезными хроническими сердечнососудистыми заболеваниями, проводит на такой жаре час-два-три, то, конечно, это противопоказано и может привести к гипертоническому кризу и к другим негативным последствиям. Совет один: в первую очередь, не перегреваться, иметь головной убор и восполнять потерю жидкости.

В жару увеличивается и число трагедий на воде. С начала лета в Беларуси спасли 700 человек, но потеряли 270. Половина из них в воду вошла под хмельным градусом. Заплывающих за буйки сейчас штрафуют до трех базовых, родителей, оставляющих детей на берегу без присмотра, привлекают к уголовной ответственности. За два с половиной месяца уже утонуло шестнадцать малышей.

Анатолий Голуб, председатель Белорусского республиканского общества спасения на водах:

В Столинском районе мать с тремя детьми: искупала двоих рябятишек, а со старшей дочерью решила проплыть. Они отплыли, в это время детки — в воду, один утонул, прямо на глазах у родителей.

Как и триста лет назад, он снова в моде. Веер сейчас не столько элемент гардероба, сколько вещь первой необходимости. В эту тропическую жару им машут в общественном транспорте, берут в рестораны и даже клубы. Спрос на веер в магазинах так же высок, как на кондиционеры и вентиляторы. Поэтому белорусские дизайнеры задумались о создании целой коллекции авторских опахал.