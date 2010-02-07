Получить образование в Великобритании станет сложнее

Для заграничных гостей, в частности, ужесточат требования к знанию английского языка и к сопровождающим. Новые правила вступят в силу в ближайшее время.
Так в Соединенном Королевстве намерены бороться с нарушениями миграционного законодательства. Речь идёт о злоупотреблениях студенческими визами, нередко используемыми иностранцами лишь для проникновения на территорию страны и последующего трудоустройства.
На прошлой неделе Британия временно заморозила выдачу студенческих виз в Индии, Непале и Бангладеш.