В областной больнице в Гродно открылся православный храм

Сегодня его освятил Митрополит Минский и Слуцкий Филарет в честь архиепископа Луки, в миру Валентина Войно-Ясенецкого — знаменитого русского хирурга.

В начале прошлого века он жил и работал на юге Украины. Перед началом каждой операции высококлассный врач обращался с молитвой к Богу. В 20-х годах он постригся в монахи, но врачебную деятельность не оставил.

За свою практику доктор исцелил сотни тяжело больных людей. В 2000 году канонизирован Русской православной церковью. На покровительство святого Луки надеются и врачи гродненской областной больницы.

Святослав Савицкий, главный врач Гродненской областной клинической больницы:

— Тяжело больные люди, придя в областную клиническую больницу, будут знать, что здесь есть храм. И нам будет легче справляться с работой в плане медицины.

Мария Козел, прихожанка:

— Это очень хорошо, что молодежь идет к вере. Мы рады этому, поэтому пришли на этот праздник.

Янина Семчук, прихожанка:

— Хорошо, что открываются такие храмы. Я сама католичка, но пришла посмотреть на его открытие. Помолилась вместе с прихожанами по-своему.