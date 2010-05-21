Прямой эфир

Полоцк празднует 1148-летие

21 мая 2010 06:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В рамках торжеств сегодня свои ворота откроет воссозданная часовня середины 19-го века. Таким образом, культурная столица Беларуси увековечит в камне память о героях войны 1812 года.А сам город на один день превратится в поле сражений русско-французских войск – реконструкторы воссоздадут события того времени. Помимо экскурса в историю, полочане станут свидетелями и современного воинского искусства. Праздник украсят плац-парад роты почетного караула и выступление военного оркестра.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 мая 2010 18:46

Сегодня началась застройка нового минского района «Северный»

20 мая 2010 18:45

Единая неделя футбола продолжается в Беларуси

20 мая 2010 18:26

Белорусско-казахстанский деловой форум в Минске: страны готовят 30 совместных проектов