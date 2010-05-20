Прямой эфир

Единая неделя футбола продолжается в Беларуси

20 мая 2010 18:45
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Кульминацией спортивных мероприятий станет финал Кубка Республики Беларусь.

Мастер-класс покажут Борисовское БАТЭ и Жодинское «Торпедо» уже в это воскресенье на минском стадионе «Динамо». На этот раз вход на арену будет свободным.

Показать настоящий, красивый футбол обещают обе команды. У торпедовцев это будет премьера. В финале Кубка Беларуси они еще не играли. Борисовчане уже владели трофеем в 2006 году.

Футбольных болельщиков ждет приятный сюрприз. Поболеть за любимую команду можно будет в реальном времени и дома. Прямую трансляцию с минского стадиона «Динамо» можно увидеть в воскресенье в 18.00 в эфире телеканала СТВ.

Алина Змачинская, Николай Сенчило, телекомпания СТВ.

# общество # ФК БАТЭ

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