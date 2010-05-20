Белорусско-казахстанский деловой форум в Минске: страны готовят 30 совместных проектов

Уже в этом году государства планируют выйти на докризисный товарооборот.

Премьер министр Казахстана прибыл в Беларусь накануне с делегацией бизнесменов. А сегодня в Минске прошел белорусско-казахстанский деловой форум. Вместе стороны намерены создать, например, производства по выпуску самосвалов и сельхозтехники.

Промышленность, инновации и сельское хозяйство — это три кита, на которых держится белорусско-казахстанское сотрудничество. В этих сферах интересы двух государств переплетаются особенно тесно. Совместных проектов немало. Некоторые из них уже работают, а многие — еще только «на языке».

Попробовать товар на вкус предлагают в холле. Но дегустация — скорее исключение для таких деловых форумов — обычно ограничиваются кофе-паузой. Совместное пищевое производство, хоть и не основное, но такой проект у белорусов и казахстанцев в разработке. Всего же их прорабатывается около тридцати в разных сферах.

Талгат Доксенов, президент Казахстанской ассоциации предпринимателей:

Свыше сотни совместных предприятий казахстанско-белорусских сегодня есть. Это, прежде всего, торговый формат, связанный с продуктами питания. Сегодня мы осваиваем новые рынки, связанные с белорусскими тканями, запчастями, станками, оборудованием.

Вместе хотят создать производство карьерной и сельхозтехники. Белорусская сборка тракторов, комбайнов, полуприцепов и двигателей в Казахстане уже работает. Замахнуться готовы и на разработку калийных месторождений в этой стране. Благо, технологический потенциал Беларуси это позволяет. В Казахстане делают ставку на индустриализацию страны.

Карим Масимов, премьер-министр Казахстана:

Для нас важно развитие собственного производства и создание рабочих мест на территории Казахстана. Думаю, что у белорусских предприятий есть большая возможность вместе с казахскими коллегами поучаствовать в развитии этой программы.

В сельском хозяйстве Казахстану пригодится белорусский опыт в переработке свеклы. Чтобы не отстать в ее производстве, нужен контакт сельхозмашиностроителей и создание сервисных служб.

Премьеры встречаются регулярно. Сегодня они в окружении бизнесменов двух стран. Их диалог — еще один шаг у росту взаимной торговли.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Наш товарооборот за первый квартал текущего года к уровню 2009 года уже вырос более чем на 40%. Это говорит о том, что движение навстречу друг другу как бизнеса, так и капитала, вселяет уверенность в том, что уже в этом году мы выйдем на уровень докризисного товарооборота.

В этот раз, встречая азиатских гостей, белорусы отошли от традиции демонстрировать наработки машиностроения. Упор сделали на IT-разработки отечественных программистов. Неслучайно накануне казахстанский премьер начал свой визит именно с Парка высоких технологий. Ведь трансфер технологий — перспективное направление.

Жумат Каргин, декан физико-технического Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Астана):

Беларусь — очень сильная республика в плане подготовки кадров именно в высокотехнологических областях, космических технологиях, радиотехнике.

В сентябре главы правительств назначили новую встречу. Главной темой станет региональное сотрудничество.

Наталья Бреус, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.