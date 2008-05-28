Погранслужбе Беларуси – 90 лет

Праздничные мероприятия в честь Дня пограничника прошли во всех соединениях и частях погранслужбы Беларуси.

Торжества начались с возложения цветов к памятникам и обелискам. В столице цветы и венки легли к Вечному огню на площади Победы. Затем пограничники проследовали к Острову Мужества и Скорби, где возложили венки и цветы к памятнику воинам-белорусам, погибшим в локальных конфликтах второй половины ХХ века. Вечером во Дворце Республики состоятся торжественное собрание и праздничный концерт.



С Днем пограничника и юбилеем погранвойск – командование, личный состав и ветеранов пограничной службы Беларуси поздравил Президент Александр Лукашенко.

"Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. воины-пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности Беларуси, защите ее экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью", - говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что пограничники и впредь будут решать поставленные задачи, проявляя при этом бдительность, выдержку и высокий профессионализм.



Сегодня военнослужащие в зеленых погонах охраняют не только свою государственную границу, но и ее участок со странами Евросоюза, который одновременно является внешней границей Союзного государства и государств СНГ. Наши рубежи и общая союзная госграница в целом считается одной из самых безопасных и охраняемых в мире.



Под охраной "зеленых фуражек" около двух тысяч километров госграницы. Самый протяженный участок – украинский. Рубеж здесь проходит еще и по воде, а охраняет его специальное подразделение.



Зона ответственности этого уникального подразделения более 150 километров. Здесь нет колючей проволоки и пограничников с собаками... Браконьерам, контрабандистам и нелегалам противостоят "Гепарды" и "Аисты".



Полноводный Днепр привлекает не только рыбаков, но и преступников. В середине 90-х режим охраны государственной границы с Украиной был скорее символичным. Сегодня – иначе. Катера – военные, патроны в автоматах – боевые, график дежурства – секретный. Впрочем, перестрелок, и погонь на предельных скоростях в летописи группы еще не было. Попавшись на удочку, нарушители сдаются без боя.



Моряков в это подразделение собирали по всей стране. Азы судоходного дела многим приходилось постигать с нуля. Теперь традиции здесь исключительно флотские. Морская форма, камбуз, кают-компании, кубрики, и даже кок.



Автономное плавание по Днепру может продолжаться по несколько суток. На этот случай у моряков всегда в достатке питьевой воды, продовольствия и топлива. Уверенно "держаться на плаву" помогает и хорошая экипировка.



А вот выходные у пограничников в дефиците. Каждые сутки новый рейд, задержания, протоколы. Но сегодня в свой профессиональный праздник "речные волки" все же наденут парадные кителя и кортики. Правда, не надолго, говорят соблазн нарушить границу в этот день особенно велик.



Сегодня же пограничники перешли границы... городских парков и скверов. Там встретились и ветераны рубежей, и молодые бойцы в зеленых беретах. На скамейках они дислоцировались почти с военной четкостью. По годам выхода на дембель. Бывшие сослуживцы бурно вспоминали армейские будни, от братаний почти сразу переходили к дружному исполнению солдатских песен. А вот традиционных для этого праздника купаний в городских фонтанах сегодня замечено не было.