В Беларуси завершена программа реконструкции и переоснащения родильных домов

В числе первых отвечать требованиям современности стала Городская больница скорой медицинской помощи: 20 новых операционных, десятки диагностических аппаратов, количество которых во всей Европе исчисляется единицами.

Трудовой стаж заведующей клиникодиагностической лабораторией Аллы Янковской совпадает с возрастом больницы скорой помощи. Вот уже 30 лет изо дня в день она проводит самые первые, а порой и самые важные для постановки диагноза исследования. После глобальной реконструкции больницы делать это стало гораздо проще. Например, один из приборов за минуту установит по анализу крови – есть ли у поступившего аппендицит, другой неприметный аппарат с точностью определит инфаркт.

В 2005 году один из корпусов больницы был закрыт на реконструкцию, теперь здесь все по-другому. Новое оснащение, обновленные кадры. Таких специальных кроватей для ожоговых больных во всей Европе – всего 4, при чем 3 из них – в этом отделении.

Разницу между тем, что было и тем, что стало, ощущаешь уже в приемном отделении: большая пропускная способность, система электронной регистрации больных, камеры видеонаблюдения. Немаловажно: почти все диагностические исследования проводятся теперь круглосуточно.

Реконструкция больницы и оснащение ее по последнему слову техники обошлось в 75 миллиардов белорусских рублей, при чем половина ушла на закупку современного оборудования. В любом случае, говорят врачи, здоровье – куда дороже!

