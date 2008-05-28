В Беларуси будет создан черный список аппаратов с измененными серийными номерами

Мобильным операторам будет рекомендовано не оказывать услуги владельцам трубок неизвестного происхождения.

Артем Штейман новому мобильному телефону радовался недолго. Его пропажу он обнаружил выходя из ночного клуба. С просьбой оказать содействие в поиске обратился в милицию. Там помогли, но вернуть трубку Артем так и не смог.

Артем Штейман: "Милиция нашла телефон. Он был у нового хозяина. Мне дали его координаты. Я позвонил, в ответ услышал, что человек купил аппарат на рынке и возвращать его не хочет. Предложил отдать ему деньги, которые он заплатил".

Обращаться в суд Артем не стал. Кражи мобильных телефонов как примета времени. Только за прошлый год более 21 тысячи хищений. Мобильные телефоны крадут банально. Из кармана, со стола в кабинете или способом "дай позвонить". Затем мобильник перепрошивают. С этого момента установить предыдущего хозяина аппарата практически невозможно.

"Раскрываемость таких преступлений невысока. Во многом и потому, что граждане слишком поздно обращаются в милицию", – Александр Ластовский, начальник отделения информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

2 миллиона долларов. В такую сумму сегодня оценивают в стране незаконный оборот мобильников. Генеральная прокуратура выступает за то, чтобы привлекать к ответственности тех, кто занимается нелегальным перепрограммированием мобильных телефонов.

"Мы намерены потребовать от операторов мобильной связи приостанавливать оказание услуг для владельцев трубок, серийные номера которых изменены. Мобильный телефон, как и любая сложная техника, имеет свой заводской серийный номер", – Григорий Василевич, генеральный прокурор Республики Беларусь.

В надзорном ведомстве рассчитывают с помощью операторов сотовой связи создать такие условия, чтобы кража мобильных телефонов потеряла всякий смысл.

