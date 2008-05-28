Небезызвестный Эммануил Зельцер вновь оказался в первых строчках информагентств

В отношении американского гражданина российского происхождения возбуждено новое уголовное дело – за контрабанду и оборот наркотиков.

Его задержали в Минском аэропорту 12 марта. Тогда его обвинили в использовании фальшивых документов. При нем оказались наркотики в виде в таблеток заводского производства. Понадобилось более двух месяцев, что бы установить их истинное происхождение.

Валерий Надтачаев, начальник Центра информации и общественных связей Комитета государственной безопасности Беларуси: "Разбежка во времени объясняются следующими обстоятельствами. Понадобились 2 экспертизы. С привлечением фармакологов, которые провели исследование на предмет изучения болезни Зельцера. Это особенно важно, т.к. он утверждает, что таблетки прописаны лечащим врачом. Экспертиза подтвердила, что потребности в них нет. 2-я экспертиза – по обследованию состоянию здоровья. По заключению врачей Зельцер может содержаться в специальном изоляторе и в отношении его могут проводиться уголовные действия".

Зельцер эмигрировал из СССР в середине 70-х годов. Он известен в России и США, как эксперт по борьбе с отмыванием денег на пространстве бывшего Союза. Зельцер фигурировал в деле о предполагаемом отмывании денег через Bank of New York. Недавно Зельцер защищал жителя США, представителя альтернативной медицины Виктора Гончарова, которого пациентки обвинили в сексуальных домогательствах.

