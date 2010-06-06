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Погранпереход «Варшавский мост» закрывается на ремонт

06 июня 2010 14:18
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Уже завтра здесь начнется ремонт дорожного полотна.

А займутся им польские специалисты, которые по соглашению сторон должны следить за состоянием моста через Западный Буг.

Погранкомитет Беларуси рекомендует на время ремонта воспользоваться переходами Песчатка и Домачево.

Олег Кузнецов, заместитель начальника отделения «Варшавский мост»:
По согласованию с польской стороной, будет организовано реверсивное движение, то есть сначала машины будут запускаться в пункт пропуска на въезд, а затем на выезд из Республики Беларусь.

Обновленный переход откроют 17 июля.

# общество

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