За выброшенный мусор будут штрафовать на 10-30 базовых величин

С наступление лета белорусским экологам добавилось работы. Особое внимание сейчас уделяется зонам отдыха.

О последствиях потребительского отношения к природе многие даже не задумываются. А ведь некоторый мусор, оставленный горе-туристами, не разлагается в земле столетиями.

Для семейной пары Виталия и Татьяны самый романтичный отдых — пикник на природе. Такая летняя трапеза на траве у водоема уже давно вошла в их семейную традицию.

Разумеется, для любителей перекусить на воздухе отдых на специально обустроенных территориях гораздо удобнее, чем отдых в не предназначенных для этого местах. Когда неподалеку есть контейнер для мусора, оставить в нем остатки трапезы труда не составит.

Если нарушитель чистоты и порядка попался, карательных мер ему не избежать.

Наталья Жаркина, заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов Республики Беларусь:

За выброшенный мусор предусматривается штраф от 10 до 30 базовых величин.

Юлия Романович и Людмила Орлова. Телекомпания СТВ.