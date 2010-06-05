Коллекцию раритетной радиоаппаратуры собрал могилевчанин

«Хобби для души» — так называет собственный музей радиоаппаратуры могилевский любитель антиквариата Леонид Казанков.

В его коллекции — музыкальные раритеты 20 века — радиоприемники, радиолы и первые советские телевизоры.

Леонид Казанков, коллекционер радиоаппаратуры:

Наверное, из всех этих приемников самый старый — немецкий фирмы «SABA». К сожалению, он пока в нерабочем состоянии.

Гордость всей коллекции Леонида Казанкова — немецкий приемник «SABA» в оригинальном деревянном корпусе 1927 года выпуска. Именно в этом году немецкая компания наладила самостоятельное производство радиоприемников. Так что имеющийся у могилевского коллекционера экземпляр можно по праву назвать раритетным.

Электротехник по образованию, хоть и связан с электрооборудованием не один год, но о собственной коллекции не мечтал. Просто однажды услышал, как звучит старый приемник. Решил приобрести что-то подобное ля себя. Не заметил, как увлекся.

Леонид Казанков, коллекционер радиоаппаратуры:

В коллекции порядка 100 экспонатов. Около 30 из них уже восстановлены и находятся в более-менее рабочем состоянии. Остальная часть требует восстановления — как внешнего вида, та и внутренней начинки. Стараюсь максимально сделать так, чтобы аппарат имел изначальный вид, когда был выпущен заводом-изготовителем, в том числе чтобы он соответствовал тому времени, когда был сделан.

Среди музыкальных раритетов Казанкова уникальных и любопытных множество. Например, красавец-радиоприемник «Звезда-54» — последний писк 50-х и гордость советской радиопромышленности. Только спустя годы стало известно, что это чудо техники — всего лишь хорошая копия французского приемника. Просто в Советском Союзе в те годы с авторскими правами не церемонились.

Приемники советские, китайские, австрийские и немецкие. Такой коллекции мог бы позавидовать любой музей.

Светлана Рыбакова, заведующая филиалом Могилевского областного краеведческого музея:

Мы были восхищены этой коллекцией, когда ее увидели. Прежде всего, подбором этих замечательных аппаратов, которые дают очень яркое прекрасное представление о развитии радиоэлектроники в определенный период времени. Ведь были представлены экспонаты, начиная с 1928 года изготовления. Эти приемники слушали еще с наушниками.

Леонид Казанков, коллекционер радиоаппаратуры:

Предел моих мечтаний, наверное, какой-нибудь хороший большой американский напольный приемник.

Удивительные экспонаты попадают к Казанкову порой не в лучшем виде. На их реставрацию уходит немало и денег, и времени. Но эти траты могилевский коллекционер считает оправданными. Он собирает и ремонтирует антикварные вещи для души.

Вячеслав Комиссаров, Виталий Алексеенко, телекомпания СТВ, Могилев.