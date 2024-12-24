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Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»

24 декабря 2024 08:21
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В канун новогодних праздников к благотворительному марафону «Наши дети» по традиции присоединились пограничники. Председатель Госпогранкомитета посетил Минское городское кадетское училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»-2

Курсанты Института пограничной службы подготовили праздничный концерт, а офицеры – выпускники этого училища – записали для них видеопоздравление. Во время торжества говорили об успехах в работе, важности неустанного и благородного труда по воспитанию нового поколения защитников Родины.

Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»-4

Денис Сергеев, директор Минского городского кадетского училища:
На Новый год принято дарить подарки, праздничное настроение, и с подарками, праздничным настроением, концертом к нам прибыли пограничники. Идеология нашего кадетского училища такова, что мы, конечно же, наших кадет готовим к военной службе. 

И у нас достаточно высокий процент поступления в Институт пограничной службы, и вчерашние кадеты, сегодняшние курсанты и даже уже офицеры являются у нас частными гостями и дети видят: вот оно, живое воплощение кадетской мечты, стать курсантом и затем лейтенантом – офицером.

Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»-6

Пограничники вручили руководству училища сертификат для совершенствования учебной и материальной базы, а кадетам – сладкие подарки. Многие выпускники этого учебного заведения успешно закончили Институт пограничной службы. И теперь с честью и достоинством выполняют задачи по охране государственной границы Республики Беларусь.

# Госпогранкомитет

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