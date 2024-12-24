Пограничники присоединились к благотворительному марафону «Наши дети»

В канун новогодних праздников к благотворительному марафону «Наши дети» по традиции присоединились пограничники. Председатель Госпогранкомитета посетил Минское городское кадетское училище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Курсанты Института пограничной службы подготовили праздничный концерт, а офицеры – выпускники этого училища – записали для них видеопоздравление. Во время торжества говорили об успехах в работе, важности неустанного и благородного труда по воспитанию нового поколения защитников Родины.

Денис Сергеев, директор Минского городского кадетского училища:

На Новый год принято дарить подарки, праздничное настроение, и с подарками, праздничным настроением, концертом к нам прибыли пограничники. Идеология нашего кадетского училища такова, что мы, конечно же, наших кадет готовим к военной службе.

И у нас достаточно высокий процент поступления в Институт пограничной службы, и вчерашние кадеты, сегодняшние курсанты и даже уже офицеры являются у нас частными гостями и дети видят: вот оно, живое воплощение кадетской мечты, стать курсантом и затем лейтенантом – офицером.