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Погода в Беларуси: до выходных - дожди, после - до +20

14 апреля 2014 15:36
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Новости Беларуси. В Беларусь возвращаются дожди. 14 апреля осадки ожидаются на большей части территории страны. При этом днем в некоторых регионах воздух  прогреется  до 15 градусов.

Но уже к выходным характер погоды изменится. Начиная с четверга в Беларусь начнет поступать более теплый воздух с юга Европы. В субботу и воскресенье лишь местами пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается 13-18 градусов тепла, в отдельных районах столбики термометров покажут плюс 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Погода в Беларуси

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