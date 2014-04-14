Погода в Беларуси: до выходных - дожди, после - до +20

Новости Беларуси. В Беларусь возвращаются дожди. 14 апреля осадки ожидаются на большей части территории страны. При этом днем в некоторых регионах воздух прогреется до 15 градусов.

Но уже к выходным характер погоды изменится. Начиная с четверга в Беларусь начнет поступать более теплый воздух с юга Европы. В субботу и воскресенье лишь местами пройдут кратковременные дожди. Днем ожидается 13-18 градусов тепла, в отдельных районах столбики термометров покажут плюс 20, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.