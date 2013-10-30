Прямой эфир

Электронный путеводитель по безбарьерной среде разрабатывают в Гродно

30 октября 2013 05:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Электронный путеводитель по безбарьерной среде разрабатывают в Гродно. Работы планируется завершить уже к началу 2014 года.

Новинка будет представлять собой специальную программу, содержащую базу данных организаций, предприятий и учреждений города с указанием наличия безбарьерной среды и описанием ее основных параметров. Подобный путеводитель необходим для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями и облегчения их социальной адаптации.

После создания он будет размещен на сайте Гродненского горисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Жизнь с инвалидностью в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Масштабные учения среди бойцов МЧС прошли 29 октября в Минске
29 октября 2013 18:43

Масштабные учения среди бойцов МЧС прошли 29 октября в Минске

I Областной конкурс среди многодетных семей сотрудников МЧС прошел в Минской области
29 октября 2013 14:05

I Областной конкурс среди многодетных семей сотрудников МЧС прошел в Минской области

В Беларуси в 2014 году появится единый интернет-портал по финансовой грамотности
29 октября 2013 12:27

В Беларуси в 2014 году появится единый интернет-портал по финансовой грамотности