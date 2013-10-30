Новости Беларуси. Электронный путеводитель по безбарьерной среде разрабатывают в Гродно. Работы планируется завершить уже к началу 2014 года.

Новинка будет представлять собой специальную программу, содержащую базу данных организаций, предприятий и учреждений города с указанием наличия безбарьерной среды и описанием ее основных параметров. Подобный путеводитель необходим для улучшения качества жизни людей с ограниченными возможностями и облегчения их социальной адаптации.

После создания он будет размещен на сайте Гродненского горисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.