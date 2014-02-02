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Как живут студентки Университета третьего возраста и на какие занятия ходят?

02 февраля 2014 16:06
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Новости Беларуси. Учеба без прогулок и шпаргалок, со 100%-ым посещением - такое возможно! В центре внимания - студентки Университета третьего возраста. Знания, которые они здесь получают, не нужны для получения престижной профессии, но вполне пригодятся для того, чтобы проводить время с пользой на пенсии.

В Университете третьего возраста даже лучше, чем в Кембридже и Гарварде. Во-первых, рядом с домом. Во-вторых, обучение бесплатное. В-третьих, знания можно применять не выходя их аудитории.

ВУЗ недавно работает на базе Солигорского районного территориального центра социального обслуживания населения. Здесь и раньше проводили время люди, которые давно закончили все свои университеты, прошли школу жизни. А теперь появился дополнительный стимул! Подробности в программе «Центральный регион» на СТВ.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт

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