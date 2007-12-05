В белорусских ЗАГСах начали возрождать народные традиции бракосочетания

В некоторых городах уже проходят совместные церемонии регистрации - золотая или серебряная свадьба родителей и вступление в брак детей. Делается это в целях поднятия престижа семьи. За последние несколько лет в Беларуси бракосочетаний стало вдвое больше, чем заявлений о расторжении брака. По статистике, расторгают узы Гименея, как правило, люди в возрасте 30-35 лет. Тем не менее, в судах растет число прекращенных дел по разводам. Если в 2005-м было прекращено около 3 тысяч дел, то в 2006-м уже почти 4 тысячи. Кроме того, судьи дают супругам время подумать о своем решении - до 9 месяцев.