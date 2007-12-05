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Всемирный день волонтеров

05 декабря 2007 15:37
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В этом движении принимают участие около 100 миллионов добровольцев. Благодаря им реализуются программы и проекты 187 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Белорусское Общество Красного Креста объединяет более 920 тысяч человек. В их числе и 32 тысячи волонтеров. В основном, это молодые люди.

Добровольцы принимают активное участие в проведении мероприятий по профилактике ВИЧ и пропаганде здорового образа жизни, распространению знаний по международному гуманитарному праву, по теме противодействия торговле людьми, оказывают поддержку детям-инвалидам и одиноким пожилым людям.
# общество

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