Отсутствие работы не освобождает от ответственности

Безответственным родителям придется возмещать более 40% расходов государства на содержание их детей.

Об этом сегодня заявили в Минюсте Беларуси. Ранее с таких родителей взыскивали 10-12%, затем 35, а в настоящее время уже 40%. И этот показатель растет. Отметим, что уже есть позитивные изменения.



По мнению специалистов, они во многом обусловлены исполнением декрета Президента №18, который заставил родителей "взяться за ум". Более того, уже есть случаи, когда родители восстанавливаются в правах, и им возвращают детей.



Статус безработного горе-родителя теперь от выплат не спасает. Трудоустройство - обязательно. Уклониться от труда нерадивым мамам и папам теперь крайне сложно. Службы занятости, суды, милиция и предприятия работают слаженно и четко. За небольшим столом прозвучали впечатляющие цифры: из 17,5 тысяч родителей, на которых были поданы судебные иски - 80% трудоустроено.

Возмещение расходов - это хорошее подспорье для детских приютов и домов-интернатов. Но есть вещи, которые ребенку никто и никогда не возместит.

