Подрядчик освоил 700 миллионов рублей, а ремонта как и не бывало

Эта по документам «восстанавливаемая» ферма на вид вот-вот разрушится как карточный домик. По проекту на работы отвели всего 10 месяцев. Но реконструкция здесь длится уже больше двух лет.

А сделать успели всего 60% от необходимого объема. Экономили на материалах, потому качество выполненных работ такое, что по ним уже ремонт плачет.

Татьяна Хитрова, главный специалист Полоцкого межрайонного комитета государственного контроля Витебской области:

Примыкание оконных блоков к стенам не было запенено полиуретановой пеной. С правой стороны здания штукатурка на оконных откосах опадала. Образовались щели. На здании фермы отсутствует первый ряд шифера.

Конца реконструкции не видно. Официально ферма еще не сдана в эксплуатацию. Однако в конце сентября животных уже поместили в стойла. Сейчас в здании гуляют сквозняки и текут стены. А впереди зима.

Выбора у хозяйства не было. Держать 400 голов где-то нужно. Ради этого и брали льготный кредит на восстановление 20-летней фермы. Сам агросервис в долгах, как в шелках. Кредитные проценты гасились из республиканского бюджета. Но подрядчик, освоив 700 миллионов, с обязательствами не справился. Деньги, похоже, выброшены на ветер, а ветер в щелях так и гуляет.

Валерий Минченко, исполняющий обязанности директора Россонского райагросервиса:

Организация, которая занималась у нас строительством, видимо, набрала много объектов. И они их не в силах были вовремя все строить.

Александр Горецкий, директор управления капитального строительства Россонского района:

Недостаточное финансирование. И объект этот с Советского союза у нас реконструируется. Все сделали для того, чтобы скот поставить. Остались тут у нас недоделки.

Руководство Россонской ПМК, ведущей реконструкцию, свои недоработки комментировать отказывается. Директор в должности полгода. И с этим объектом знакомиться, похоже, не спешил. За время его работы в должности на ферме только положили шифер. Сегодня утром.

Анатолий Ардус, директор ДКУ СП «Россонская ПМК-63»:

На ферме сегодня ведутся работы по ремонту кровли. А в дальнейшем это зависит от заказчика и от финансирования.

Когда будет достроена ферма, не знает ни подрядчик, ни хозяйство. Доярки со страхом ждут холодов. Ведь строительство может во всех смыслах «заморозиться», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».