Российские журналисты посетили регионы Беларуси, пострадавшие от аварии на ЧАЭС

Продолжается пресс-тур российских журналистов по регионам Беларуси. Почти сто профессионалов из 38 регионов России сегодня продолжили поездку по Гомельской области.

Накануне журналисты посетили ряд предприятий в областном центре, сегодня же ознакомились с жизнью регионов наиболее пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

Одно из предприятий по производству сыров — пример того, как белорусы научились на загрязнённых территориях производить чистые продукты европейского качества — не оставил российских гостей равнодушными. По пути журналисты ознакомились и с жизнью агрогородка Холмеч, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Юлия Сыроежина, редактор агентства политических новостей «Северо-Запад» (Россия):

Честно говоря, после того, как мы увидели Хойники, агрогородок Холмеч — только восторг от того, что там делается. Как там работают с деться, как отстроены улицы. Молодёжь остаётся, все работают. Поверьте, в России ничего подобного не увидишь, даже в районах, которые не пострадали.

Светлана Яруллина, главный редактор телекомпании «Кадр» (Россия):

Под Костромой есть село Минское, там на экспериментальном поле выращивают белорусскую картошку и работают белорусские трактора. Хотелось своими глазами посмотреть с этой стороны, как же у вас. И вот всё работает, те же комбайны производят. Страна живёт, работает и развивается.