Поправки в закон: До получения разрешение на проведение массовых мероприятий, организаторы не вправе объявлять о дате, месте, времени его проведения

Новые поправки парламентариями приняты в двух чтениях. При подготовке законопроекта рабочая группа тщательно изучила законодательство по этой теме стран СНГ, Европы, США — всего более 20 государств. Рассматривались также «Руководящие принципы по свободе мирных собраний» БДИПЧ ОБСЕ.

Обновленный закон о массовых мероприятиях более либерален, чем аналогичные документы в странах Европы и США. Такое мнение журналистам сегодня высказал заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениями и СМИ Анатолий Глаз.

Принятый законопроект в первую очередь направлен на усиление мер по обеспечению общественной безопасности граждан при проведении массовых мероприятий. В частности, флешмобы будут приравнены к пикетированию, содержание этого термина уточнено, согласно поправкам в закон, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Глаз, заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениями и СМИ Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

К пикетированию отнесена организация несанкционированных сборов граждан с помощью, в том числе, социальных сетей и интернета. До получения разрешение на проведение массовых мероприятий, его организаторы не вправе объявлять, в том числе и в глобальной сети интернет и информационных системах, о дате, месте, времени его проведения. Установлен запрет на организацию массовых мероприятий лицами, которые в течение года допускали нарушения в организации массовых мероприятий и получивших административное взыскание за такое нарушение. Расширен перечень мест, где проведение массовых мероприятий не допускается