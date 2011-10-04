Опрос. Чем запасаются минчане?

Почти 100 профессионалов из 38 регионов нашей восточной соседки в ближайшие дни ознакомятся с жизнью юго-восточного региона Беларуси.
Его обладателем стала учитель английского языка из Гродненской области Инесса Зубрилина. Она же получила и ключи от автомобиля. Торжественная церемония чествования финалистов республиканского конкурса «Учитель года» переросла в откровенный разговор.
Президента УЕФА Мишеля Платини сегодня встречали в Минске. Руководитель европейского футбола прибыл в нашу страну, чтобы поздравить любителей спорта с вековым юбилеем белорусского футбола, а также принял участие в закладке капсулы в основании центра подготовки национальных сборных.
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