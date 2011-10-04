Опрос. Чем запасаются минчане?

Платини и Румас заложили капсулу в основание центра подготовки национальных сборных Беларуси

Президента УЕФА Мишеля Платини сегодня встречали в Минске. Руководитель европейского футбола прибыл в нашу страну, чтобы поздравить любителей спорта с вековым юбилеем белорусского футбола, а также принял участие в закладке капсулы в основании центра подготовки национальных сборных.