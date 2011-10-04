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Опрос. Чем запасаются минчане?

04 октября 2011 18:50
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Пока город заполняет стабилизационные фонды, минчане формируют свои закрома.В сегодняшнем опросе корреспонденты спросили у горожан, чем они запасаются и где закупают витамины.
# общество # Опрос минчан

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