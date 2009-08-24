Pepsi разместит видеорекламу в бумажном журнале

Ролик будет проигрываться на специальной электронной бумаге при открытии страницы, где он размещен.

Стоимость видео в журнале пока не раскрывается, но по словам специалистов, знакомых с такой технологией, она будет намного выше цены обычной печатной рекламы. По их оценке, одно видео в журнале тиражом в 100 тысяч экземпляров будет стоить больше миллиона долларов. Обыкновенная цветная реклама в Entertainment Weekly стоит около 9 центов за копию полного листа (или 9 тысяч долларов за тираж в 100 тысяч номеров).

Рекламный ролик в Entertainment Weekly будет напоминать газету «Ежедневный пророк» из фильмов про Гарри Поттера, где картинки и фотографии двигались. Видео будет проигрываться на экране, примерно совпадающим по размеру с дисплеем мобильных телефонов.

Электронная журнальная реклама будет подготовлена Pepsi и американским телеканалом CBS. Несмотря на свою высокую стоимость, авторы проекта надеются его окупить, создав ажиотаж и обсуждение среди читателей и в средствах массовой информации, передает Lenta.ru.