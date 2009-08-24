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Австралийца приклеили к сиденью унитаза в торговом центре

24 августа 2009 11:37
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Неизвестные шутники намазали клеем сиденье туалета в одном из торговых центров города.

В результате один из посетителей торгового центра так прочно приклеился к сиденью, что для него пришлось вызвать «скорую помощь». Мужчину доставили в больницу вместе с сиденьем. Чтобы помочь пострадавшему, медикам пришлось воспользоваться промышленным растворителем.

Власти объявили, что сделают все, чтобы найти хулиганов. Председатель комитета по безопасности городского совета Ди Форсайт сказала журналистам: «Отвратительно, что джентльмен вынужден был пройти через это только потому, что кто-то считает это смешным», передает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

# общество

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