Подпишись или проиграешь

Республиканский день подписчика прошел сегодня во всех городах и районных центрах Республики.

В Минске в нем приняли участие более 30 республиканских СМИ. Они провели презентации своих изданий, познакомили с журналистами, организовали конкурсы. Самые преданные читатели получили подарки.

Через подписку сегодня распространяется более 900 белорусских изданий. По статистике каждые два человека выписывают газету. Для удобства внедряются определенные ноу-хау - подписка через Интернет. Обладатели пластиковых карточек могут выйти в Интернет, выбрать полюбившиеся издание через Интернет, сообщила начальник издатцентра "МАРКА" Ирина Островская.

Жители сельской местности о такой услуге пока еще не знают. Правда, газет выписывают даже больше, чем минчане -? до трех на одну семью.

Только за первое полугодие 2007 года подписной тираж по Республике приблизился к 5 миллионам экземпляров. Прошлогодний показатель превышен. Судя по сегодняшней активности читателей печатных изданий, на второе полугодие выпишут не меньше.