Отцы собой Отчизну заслонили, сыны ее надежно берегут...

Шестьдесят первый День Победы в стране встречает более 74 тысяч участников Великой Отечественной войны, почти 17 тысяч из них проживает в столице.У многих из них было опасение, что после празднования юбилея освобождения Беларуси и Великой Победы внимания и заботы о ветеранах станет меньше. Жизнь доказывает обратное: отношение к старшему поколению - это не разовые праздничные акции, а государственная политика.

Руководитель республиканской ветеранской организации Анатолий Николаевич Новиков с грустью приводит цифры упрямой статистики: в прошлом году ушло из жизни 17 тысяч ветеранов. Еще десяток лет - и вовсе не останется живых свидетелей и участников тех трагических и героических событий. Благо, что в обществе существует понимание проблем тех, кому мы обязаны своей свободой и независимостью. Причем, не только в канун праздника. В Минске уже третий год ветеранам выплачивается прибавка к пенсии. На уровне местных бюджетов осуществляется адресная социальная помощь. При территориальных центрах действуют клубы ветеранов.

К 9 мая приурочено множество мероприятий: концерты, встречи-чествования, шествие ветеранов и масштабная акция < Наследники Победы>. И все это делается во имя того, чтобы еще раз высказать свою признательность фронтовикам за право нашему поколению жить под мирным небом.