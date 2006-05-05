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Отцы собой Отчизну заслонили, сыны ее надежно берегут...

05 мая 2006 11:28
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Шестьдесят первый День Победы в стране встречает более 74 тысяч участников Великой Отечественной войны, почти 17 тысяч из них проживает в столице.У многих из них было опасение, что после празднования  юбилея освобождения Беларуси и  Великой Победы внимания и заботы о ветеранах станет меньше. Жизнь  доказывает обратное:   отношение к  старшему поколению - это не разовые праздничные акции, а государственная политика.
Руководитель республиканской ветеранской организации Анатолий Николаевич Новиков с грустью приводит цифры упрямой статистики: в прошлом году ушло из жизни 17 тысяч ветеранов. Еще десяток лет - и вовсе не останется живых свидетелей и участников тех трагических и героических событий. Благо, что в обществе существует понимание проблем  тех, кому  мы обязаны  своей свободой и независимостью.  Причем, не только в канун праздника. В Минске уже третий год ветеранам выплачивается  прибавка к пенсии. На уровне местных бюджетов осуществляется адресная социальная помощь. При территориальных центрах действуют клубы ветеранов.
К 9 мая  приурочено множество мероприятий: концерты, встречи-чествования, шествие  ветеранов  и масштабная акция < Наследники Победы>.  И все это делается во имя того, чтобы еще раз высказать свою признательность фронтовикам за  право  нашему поколению жить под мирным небом.
# общество

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