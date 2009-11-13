Продажа авиабилетов через Интернет началась в Беларуси

У пассажиров появилась возможность приобретать билеты не только в офисах продаж авиакомпании и агентств по продаже авиаперевозок, но и посредством платежных банковских карточек через сеть платежных терминалов и банкоматов, а также с помощью услуги Интернет-банкинг и системы электронных денег.Первый авиабилет, купленный через сайт авиакомпании www.belavia.by, был оформлен по маршруту Минск-Москва-Минск. Первому покупателю билета «Белавиа» через Интернет авиакомпания повысила класс обслуживания на рейсах, на которые был приобретен билет, до бизнес-класса, передает БЕЛТА.