Чем жили Минск и минчане 13 ноября

На новогодние представления в Белорусском государственном театре кукол уже продано 2,5 тысячи билетов.

Строительство метро в Минске продолжается полным ходом

Меньше года – больше трех с половиной километров. Две трети пути пробурили метростроевцы к новым станциям в Малиновке. На «Грушевке» уже почти готовы платформа и вестибюль, а на конечной станции «Петровщина» построены развороты и тупики. К слову, тоннели прокладывают закрытым способом, а станции – открытым. Трио «Грушевка-Михлово-Петровщина» выйдет на транспортную сцену через 2 года.

Сергей Гречкин, начальник производственного отдела «Минскметрострой»:

Сейчас строится активно станция «Петровщина». Ведутся работы по строительству станции «Грушевка», построили уже блок служебных помещений, сейчас ведутся работы по строительству первого вестибюля. И, я думаю, в ближайшее время мы начнем уже строительство платформенного участка.

В аварии на Партизанском проспекте пострадали не только участники, но и светофор

Вот: новый поворот – и мотор уже не ревет. Скоростной маневр автомобилистов на красный сигнал закончился аварийным финишем не только для виновников, но и для свидетелей.

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Дворовую зону ремонтных дел мастера превратили в опасный рельеф

Рабочие бригады вроде как лучше хотели, только получилось как всегда. Двор по проспекту газеты «Звязда» за время длительного благоустройства оказался в траншеях и окопах. Цветочные клумбы под окнами здесь превратились в дорогу для тяжеловесов. Но больше жильцов интересует, когда же, если не засыплют, так хотя бы оградят трехметровую яму прямо под забором детского сада.

Елка-дебютантка появилась в Московском районе Минска

Железный каркас в ожидании колючих лапок и разноцветных гирлянд. До эстафеты праздничных растяжек, пилонов и иллюминаций полмесяца в запасе. Эта же фаворитка вышла на старт первой. Вестница Нового года еще не скоро зажжет огни, тем не менее, уже на позиции и пока в передовиках.

Сезон утренников открыт

На новогодние представления в Белорусском государственном театре кукол уже продано 2,5 тысячи билетов. Причем, на «Пеппи Длинный чулок» и «Морозко» мест уже не осталось. На празднике ребята с Дедом Морозом и Снегурочкой будут водить хоровод вокруг елки, а затем отправятся в зал смотреть кукольный спектакль. Новогодние представления пройдут в театре с 25 декабря по 10 января.

Жители улицы Янковского теперь знают, в честь кого она получила свое название

Мемориальная доска на доме №5 расскажет о том, что здесь жил заслуженный деятель наук БССР, ученый-филолог, доктор философских наук, профессор Федор Янковский. Его называли белорусским Далем – он собирал фольклор, исследовал белорусский язык. Инициатива установить памятную доску принадлежит жителям одноименной улицы.

Этот день в истории столицы

73-летие отмечает 13 ноября Дом офицеров.

Ровно 7 лет назад в Минске состоялся первый открытый чемпионат Европы по русскому бильярду – игре «Пирамида».