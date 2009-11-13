Директор – в Ганновере, урожай – гниет

16 гектаров кормовой свеклы остается зимовать в СПК Воложинского района.

Понятие «озимые» для работников СПК «Агро-Дубинское» слишком растяжимое. Уборку урожая растянули здесь на всю осень. Шестнадцать гектаров свеклы рискуют остаться зимовать прямо на поле.

Зато на бумаге все поля не только убраны, но и подготовлены к следующему году. Перед отъездом за границу директор позаботился об идеальной отчетности. Однако такое повышение квалификации в Ганновере грозит обернуться начальнику не только понижением. Дело может дойти и до суда.

Валентина Фондо, заместитель начальника управления комитета государственного контроля Минской области:

- Если будет установлена умышленность этих приписок, то наши акты проверки могут быть направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Нет на месте и главного агронома: студент-заочник уехал получать второе высшее образование. Так что все заботы по хозяйству свалились на «и.о.». Руководить уборкой погибающего урожая оказалось делом не простым. Особенно если ты – зоотехник.

Зинаида Иванова, зоотехник, и.о. руководителя сельхозпредприятия «Агро-Дубинское»:

- Это не входит в мои прямые обязанности.

Свёкла хоть и кормовая, но на деле оказывается золотой. На неубранном поле зарыто как минимум 45 миллионов рублей. И чтобы исправить ситуацию, на счету каждый день. В корень проблемы смотрит и временный агроном. Засеять – засеяли, а на уборку рук уже не хватает.

Чтобы начать уборку, необходимо, как минимум, несколько погожих дней. Пока же техника бездействует. Директора ждут в хозяйстве в понедельник, и не только рабочие предприятия.

А на следующей неделе синоптики обещают мокрый снег.