Белорусская авиакомпания "Трансавиаэкспорт" сегодня получила почти миллион долларов страховки за сбитый в Сомали самолет.

В марте месяце события в Сомали дважды потрясли не только Беларусь, но и весь мир. 9 числа во время гуманитарного рейса ООН неизвестные произвели несколько выстрелов из гранатомета в белорусский Ил-76. Однако тогда экипажу удалось посадить горящий самолет.

23 марта в окрестностях столицы Сомали в северном районе Могадишо сбивают ракетой еще один грузовой самолет ИЛ-76. Воздушное судно так же принадлежало белорусской авиакомпании. На нем летел технический персонал для ремонта первого пострадавшего самолета. Все 11 человек тогда погибли. Компенсации семьям пострадавших выплатили почти сразу, через месяц. Спустя полгода страховку получила и авиакомпания.

Людей уже не вернешь, да и самолеты тоже. После таких событий вопроса о возвращении воздушных судов даже не рассматривался. Сегодня в белорусской компании грузовых авиаперевозок 18 самолетов. Как и любая техника многие нуждаются в поддержке технического состояния. Туда уже направили деньги.

Крупные риски, как правило, страхует не одна компания, слишком большие суммы выплат, поэтому работают целые группы перестраховщиков. Да и сами страховки разные. Кроме обязательной, есть так называемые военные риски, когда самолет вылетает в страны с нестабильной политической обстановкой. Белорусский лайнер, который все-таки сел в Сомали такой страховки не имел, поэтому и разбираются сейчас в суде - положена ли за него компенсация.

Компания страховщик авиа рисками занимается почти 15 лет. Признаются, что такого аварийного года еще не было. 8 раз за 2007 пришлось выплачивать компенсации.

